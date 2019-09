A poche ore dall’inizio della seconda stagione di Temptation Island Vip, il web prende una drastica decisione contro Damiano Er Faina: ecco cos’è successo.

L’attesa è finalmente terminata: questa sera inizierà la seconda edizione di Temptation Island Vip. Proprio tra pochissime ore, quindi, avrà inizio il viaggio nei sentimenti delle coppie scelte. Ma, tra le sei, una in particolare, senza alcun dubbio, sarà al centro dell’attenzione di tutti. Parliamo della coppia formata da Damiano Coccia, soprannominato Er Faina, e Sharon Macrì. Già ai tempi dell’ufficializzazione della sua partecipazione, è scoppiata una vera e propria polemica social. Soprattutto in seguito ad alcune considerazioni che il romano aveva fatto nei confronti del programma, verso alcune conduttrici e, soprattutto, su tematiche davvero importanti d’attualità. Adesso, a poche ore dall’inizio di Temptation, Damiano è al centro di una drastica decisione del web. Ecco cosa è accaduto.

Damiano Coccia, drastica decisione del web a poche ore da Temptation Island Vip

Anche Alessia Marcuzzi, prima dell’inizio di Temptation Island Vip, aveva voluto esprimere il suo parere riguardo alla polemica sorta intorno Damiano Coccia. Le parole della conduttrice del programma erano valse a smorzare i toni di una vera e propria bufera social. Ma, a distanza di poche ore dall’inizio della seconda stagione, il romano è al centro dell’attenzione di tutti. Soprattutto in seguito ad una drastica decisione presa da una parte del web. Di che cosa parliamo? Proprio ieri, alcune pagine Instagram, tra cui TrashItaliano, BitchyF e tante altre, hanno reso pubblica la loro iniziativa. Ovvero, quella di non pubblicare alcune meme o Gif su Er Faina. “La gravità della vicenda è stata ingiustamente sminuita”, si legge su Instagram. Tuttavia, è proprio questo motivo che queste pagine dedicate allo spettacolo e all’intrattenimento hanno preso questa decisione. Immediata è stata, tra l’altro, la reazione del popolo web. In tantissimi, infatti, hanno aderito a tale iniziativa.

