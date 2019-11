Mauro Marin ex concorrente del GF: età, carriera e curiosità

Mauro Marin ex concorrente e vincitore del Grande Fratello 10: vediamo insieme l’età, carriera, gli studi e qualche curiosità

Mauro Marin è stato un concorrente e vincitore della Decima edizione del “Grande Fratello” e l’anno scorso, è stato al centro della cronaca per molto tempo, a causa della sua complicata situazione sentimentale con Jessica Bellei, ex compagna e madre di suo figlio Brando. Del caso all’epoca se ne occupò anche Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ma scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla sua vita, gli studi, l’età e qualche curiosità su Mauro Marin.

Mauro Marin: età, carriera e curiosità

Mauro Marin nasce il 21 luglio del 1980 a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso ha occhi verdi e capelli nerissimi. Nonostante nei video del Grande Fratello sia sempre apparso come un personaggio ironico, e super goliardico, Mauro è stato uno studente modello, laureandosi in “Marketing e Gestione delle Imprese“, completando gli studi con un anno Belgio. Successivamente la Laurea, prenderà posto nell’azienda di famiglia, per amministrarla. All’interno della casa del Grande Fratello, si è mostrato un ragazzo energico, spiritoso, solare e sempre pronto ad aiutare i compagni. All’epoca del reality show Mauro viveva a Castelfranco Veneto, in un appartamento indipendente, ricavato dall’abitazione dei genitori. All’epoca ha avuto una storia molto tormentata con l’ex fidanzata e partecipò al reality, proprio per poterla riconquistare e tornare al suo fianco. Successivamente, sembrava aver ritrovato la serenità al fianco di Jessica Bellei, ma le cose non sembrano essere andate nel migliore dei modi. La ragazza, infatti, rimasta incinta ha lasciato l’uomo ed è andata via. Da allora Mauro avuto problemi di depressione, con atteggiamenti autolesionistici, così ha deciso di farsi aiutare da degli esperti, in un reparto di Psichiatria. Ora Mauro è stato dimesso e sembra essere molto più sereno.