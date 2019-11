Chi è Elenoire Casalegno? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla famosa conduttrice televisiva ed ex modella.

Elenoire Casalegno è una bellissima conduttrice televisiva ed ex modella: la donna è anche un ex gieffina. Nell’edizione 2016, la prima, del Grande Fratello VIP la splendida donna ha tirato fuori il suo bel caratterino fumante: è stata una delle protagoniste con le discussioni accese che ha avuto con Valeria Marini, con Andrea Dante, suoi inquilini. Il reality fu un esperimento su se stessa e la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia ha superato le aspettative: la conduttrice ci è rimasta fino alla penultima puntata. Ma conoscete proprio tutto su lei? Ecco la sua precisa età, com’è iniziata la sua carriera e la sua vita privata.

Elenoire Casalegno è una bellissima modella e conduttrice televisiva classe ’76: è nata a Savona ma all’età di 18 anni si è trasferita a Ravenna per partecipare al concorso per aspiranti modelle. Nel ’95 è iniziata la carriera nel mondo dello spettacolo con la conduzione di Jamming, programma musicale presentato da lei fino al ’97. Nello stesso anno ha affiancato Raimondo Vianiello in Pressing per poi lavorare in Scherzi a Parte e Festivalbar. Tanti i programmi da lei condotti e nel 2004 ha recitato in teatro in una commedia, Uomini sull’orlo di una crisi di nervi. Nel 2009 ha condotto il telegiornale, Sipario del TG4. Dal 2019 è iniziato il suo programma, Vite da copertina, su TV8.

La sua vita privata è sempre stata al centro del gossip: nel ’99 ha avuto una storia con DJ Ringo insieme al quale ha avuto una bimba, Swami. Nel 2014, dopo diverse storie sentimentali, la Casalegno ha sposato Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4. Il matrimonio è durato solo 3 anni: attualmente è impegnata con un broker finanziario di nome Andrea.