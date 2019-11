Emma Marrone, l’ex Marco Bocci confessa: “Ho provato a chiamarla”

L’ex di Emma Marrone è Marco Bocci: l’attore ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Vediamo di che si tratta.

La malattia ripresentata di Emma Marrone ha fatto spaventare davvero tutti: da un momento all’altro la cantante ha dovuto sospendere tutto ciò che aveva in programma per dedicarsi ad un problema di salute. Per fortuna è quasi tutto risolto e la splendida salentina è tornata a regalare la sua grinta ed il suo sorriso ai fan. Il suo ex fidanzato, Marco Bocci, ha parlato di lei in un’intervista: i due sono stati insieme dopo essersi conosciuti nella scuola di Amici. Nel 2013 è iniziata la loro love story terminata poco prima dell’incontro tra Bocci e Laura Chiatti, diventati poi marito e moglie e genitori. Sentiamo cosa ha confessato l’attore sulla sua ex.

Emma Marrone, l’ex Marco Bocci si confessa: “Ho provato a chiamarla”

Marco Bocci ha confessato in un’intervista al Corriere della Sera di aver provato a chiamare Emma Marrone, la sua ex, quando è venuto a conoscenza della malattia che l’aveva colpita di nuovo.

Oggi la cantante è guarita, è tornata sul palco con la sua grinta ed il suo sorriso ma prima ha fatto spaventare davvero tutti compreso il suo ex fidanzato attore con cui ha avuto un’intensa love story prima che lui sposasse Laura Chiatti. Queste le parole di Marco Bocci: “Mi sono spaventato per lei, avevo provato a chiamarla ma aveva il telefono spento: volevo farle arrivare il mio messaggio dopo il suo annuncio”.

Già quando Emma pubblicò il post su Instagram in cui annunciava il problema di salute, Marco le scrisse come commento: “Sono sicuro che andrà tutto bene. Chiudi i conti in fretta e fatti sentire. E’ vero che sei bella, ma sei anche ca***ta”.

E’ sempre bello vedere due ex che restano in ottimi rapporti: il bene resta, a prescindere da tutto.