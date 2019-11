Nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Scintilla ha rotto il silenzio e ha detto la verità sul presunto tradimento di Elena Morali: ecco cosa dice.

Barbara D’Urso lo aveva annunciato nella sua anteprima che sarebbe stata una puntata di Pomeriggio Cinque. E, in effetti, così è stato. Non soltanto, come d’altronde tutti gli altri appuntamenti, temi riguardanti cronaca nera e fatti d’attualità, ma anche argomenti legati al gossip. Mai come questa volta, la parte più ‘leggera’ del programma ha offerto degli spunti davvero incredibili. Non si è parlato soltanto di Taylor Mega. Che, dopo la fine della sua relazione con Giorgia Caldarulo, è ritornata ad essere al centro dell’attenzione. Ma anche Elena Morali e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. In una delle scorse puntate, l’ex Pupa era stata accusata di aver tradito il suo attuale compagno con un noto attore. Ecco. A distanza di qualche settimana, a raccontare tutta la verità al riguardo è Scintilla stesso. Che, in diretta televisiva, ha finalmente rotto il silenzio.

Scintilla rompe il silenzio: la verità sul presunto tradimento di Elena Morali a Pomeriggio Cinque

Si è tanto parlato di crisi tra Elena Morali e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Si era parlato, addirittura, di tradimento da parte dell’ex pupa nei confronti del suo compagno. Oggi, nella puntata di Pomeriggio Cinque, il comico di Colorado Cafè ha rotto finalmente il silenzio. Tramite un video messaggio, infatti, Gianluca ha clamorosamente negato le accuse di Fabio Rondinelli, il presunto amante della sua compagna. Per la prima volta, il buon Fubelli ha, infatti, dichiarato di aver conosciuto di persona il ragazzo in questione sotto richiesta della sua compagna. E che, solo dopo averlo visto, ha deciso poi di lasciarli da soli dato il motivo per cui i due si erano incontrati. Ricordiamo, infatti, che Elena aveva incontrato Fabio per una collaborazione sui social. Ecco. È proprio questa la verità che Scintilla dice a Pomeriggio. Negando, quindi, l’ipotesi tradimento.