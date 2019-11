Taylor Mega, spunta una storia d’amore con un omosessuale: la verità a Pomeriggio Cinque

Nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Taylor Mega è al centro dell’attenzione: tutta la verità sulla sua relazione con un omosessuale.

Nuova settimana, nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E, come tutte le altre, davvero ricca di argomenti interessanti ed attuali. Dopo un’ampia parentesi dedicata ad argomenti di cronaca nera, Barbara D’Urso ha dedicato del tempo al gossip. Ecco. Anche in questo caso, davvero tantissimi sono stati gli argomenti trattati. In primis, Taylor Mega. Dopo la relazione con Giorgia Caldarulo, la bella influencer di Udine ritorna a far parlare di se. Proprio nello studio della conduttrice campana, infatti, è stato ospite Alberto. Il ragazzo che, nei giorni scorso, aveva dichiarato di avere avuto una relazione con Taylor nonostante la sua omosessualità. È proprio per questo motivo che la D’Urso ha voluto ‘vederci chiaro’. Ecco, perciò, cosa dichiara il giovane nello studio televisivo.

Pomeriggio Cinque, la verità della storia d’amore tra Taylor Mega e un omosessuale

Alcuni giorni fa, si è diffusa sul web una notizia davvero clamorosa che riguarda Taylor Mega. Stando a quanto trapelato sul web, sembrerebbe che, in passato, la giovane influencer abbia avuto una relazione con un ragazzo omosessuale. È proprio per questo motivo che Alberto Depisis, è questo il nome del ragazzo in questione, è stato ospite nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque per raccontare tutta la verità sulla questione. Stando a quanto dichiarato dal ragazzo, la loro storia d’amore è iniziata nel Giugno del 2018. Prima ancora, quindi, che lei partecipasse a L’Isola dei Famosi. E che, per utilizzare i termini di Alberto, diventasse la ‘femme fatal’ del momento. Comunque, il ragazzo racconta di un’iniziale simpatia tra i due ragazzi. Lui, seppure omosessuale, provava una forte simpatia per la Mega. Fino a quando, durante un viaggio in auto, l’influencer confessa il suo sentimento per lui. Per la prima volta, infatti, Taylor ha dichiarato ad Alberto di provare per lui qualcosa di diverso. Da quel momento, da quanto raccontato, sono stati una coppia a tutti gli effetti per circa due mesi. Fino a quando, lei ha deciso di lasciarlo per fidanzarsi con Sfera Ebbasta.