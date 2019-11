Nathalie Guetta, qualche giorno fa, ha dato uno splendido annuncio su Instagram: la notizia ha reso felici tutti i suoi fan, ecco cosa dichiara.

Questa sera, Nathalie Guetta sarà una delle ospiti di Stasera tutto è Possibile. Per il penultimo appuntamento dello show di Rai Due, Stefano De Martino ha pensato a tutto nei minimi dettagli. E così, insieme a Francesco Paolantoni, Arturo Brachetti e tanti altri, anche la simpaticissima e divertentissima Nathalie sarà tra il parterre dei concorrenti che sarà costretta a sottoporsi alle ‘ardue’ prove del gioco. In attesa di vederla in queste nuovi vesti, abbiamo spulciato un po’ il suo profilo Instagram. E siamo venuti a sapere di uno splendido annuncio che, pochissimi giorni fa, l’attrice ha fatto sul suo account social ufficiale. Rendendo felici, com’è giusto che sia, i suoi sostenitori. E non solo. Ecco cosa è successo.

Nathalie Guetta, splendido annuncio su Instagram: la notizia rende felici i fan

Tutti la conoscono con il nome di Natalina. È proprio con questo nome che il pubblico italiano conosce ed apprezza Nathalie Guetta. Come ben tutti sapete, la simpatica attrice francese è, ormai, una delle colonne portanti di Don Matteo. È proprio in questa affascinante e seguitissima fiction della Rai, di cui il protagonista è Terence Hill, che la simpatica Guetta ha il ruolo di perpetua del parroco. Ecco. È proprio in merito alla serie televisiva che, pochissime settimane fa, Nathalie sul suo profilo Instagram ha fatto uno splendido annuncio. Stando ad una foto pubblicata sui social e la didascalia utilizzata a corredo di tale scatto, sembrerebbe che l’attrice sia impegnata nelle registrazioni della nuova stagione della fiction. Ebbene si. Si diceva che Nathalie avrebbe abbondato il suo ruolo e che, quindi, avrebbe detto ‘addio’ a Don Matteo. Invece, stando a quanto pubblicato su Instagram, non sembrerebbe essere affatto così. Ecco di che cosa parliamo:

Siete contenti?