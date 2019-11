Pochissime ore fa, Caterina Balivo ha raccontato un aneddoto sui suoi figli che sentono la sua mancanza: ecco cosa scrive la campana su Instagram.

Mancano davvero pochissimi istanti ad una nuova puntata di Vieni da Me. Come testimoniato in alcune recenti Instagram Stories, Caterina Balivo è nei camerini degli studi televisivi pronta a ‘scaldare i motivi’. E così tra la lettura degli ascolti totalizzati nella puntata di ieri e un riso con fagiolini, la bella campana si accinge a studiare il copione di oggi. Come sarà, quindi, l’appuntamento odierno? Ogni puntata, come sappiamo, è davvero strabiliante, ma quello di quest’oggi come sarà? E, soprattutto, come lo affronterà Caterina? A quanto pare, infatti, la napoletana ieri ha trascorso una piacevole serata con le amiche tra vino, buon cibo e ‘chiacchiere in libertà’. Ed è proprio per questo motivo che, in un suo recente post su Instagram, ha raccontato un particolare aneddoto sui suoi figli. Ecco cosa scrive.

Caterina Balivo, l’aneddoto sui figli quando sentono la sua mancanza

Oltre che essere un’abile e brava conduttrice televisiva, Caterina Balivo, come ben sapete, è una mamma e moglie a tempo pieno. Dal suo matrimonio con Guido Maria Brera, infatti, sono nati due splendidi figli: Cora e Guido Alberto. Ecco. È proprio su di loro che, pochissime ore fa, la conduttrice di Vieni da Me ha raccontato un aneddoto davvero ‘particolare’. Ecco che cosa scrive su Instagram:

Come raccontato precedentemente, dopo l’impegno con il suo show di Rai Uno, Caterina si è concessa una ‘serata libera’. Ebbene si. Insieme a delle sue amiche di sempre, la conduttrice campana ha deciso di trascorrere un paio d’ore lontana da casa all’insegna della spensieratezza. È proprio per questo motivo che, come descritto dalla Balivo, i suoi piccolini hanno avuto una reazione più che normale. Ovvero, quella di voler andare con lei o, addirittura, di ‘minacciarla’.