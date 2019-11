Elisabetta Gregoraci stuzzica i fan: lo spacco della gonna è troppo alto, quando si siede…ecco la foto che ha fatto impazzire Instagram.

Tra le conduttrici della nostra tv, è una delle più amate. Bella, simpatica e umile, Elisabetta Gregoraci piace proprio a tutti. Anche alle donne, che quotidianamente riempiono i suoi post sui social di complimenti. Ma, con ogni probabilità, sono stati gli uomini a restare maggiormente colpiti da uno scatto apparso qualche ora fa nelle stories di Instagram della bella calabrese. Uno scatto in cui Elisabetta si fotografa le gambe: a catturare l’attenzione di tutti, il notevole spacco della gonna che indossa. Diamo un’occhiata alla foto che ha infiammato Instagram.

Elisabetta Gregoraci stuzzica i fan: lo spacco della gonna è troppo alto, tutti guardano lì

Potremmo vederla molto presto in tv al fianco di Stefano De Martino. Ma, nel frattempo, Elisabetta Gregoraci continua ad incantare i suoi fan attraverso i social. Nello specifico, attraverso Instagram, il social preferito dai vip. È sul suo profilo ufficiale che qualche ora fa Elisabetta si è mostrata in una versione decisamente ‘audace’. Lo spacco della gonna non passa inosservato. Guardate un po’:

Elisabetta Gregoraci è davvero irresistibile nello scatto apparso nelle sue Instagram Stories. Una pausa durante il lavoro, in cui la showgirl sarda ha deciso di scattarsi una foto e condividerla con i suoi numerosi fan di Instagram. E che foto! L’inquadratura dall’alto mette in bella mostra le meravigliose gambe di Elisabetta, che indossa un elegantissimo sandalo nero. Ma a catturare l’attenzione di tutti è lo spacco laterale della gonna. Una gonna già corta, che con lo spacco diventa decisamente ‘provocante’. La temperatura su Instagram si alza! Che dire, Elisabetta Gregoraci non sbaglia un colpo. E voi, cosa ne pensate dell’ex moglie di Flavio Briatore?