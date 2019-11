Giulia De Lellis, l’annuncio inaspettato: “Non so come dirvelo, sono shockata”, ecco cosa ha annunciato l’influencer su Instagram.

Tra le tantissime corteggiatrici apparse nel programma Uomini e Donne, lei è senza dubbio una delle più amate di sempre. Parliamo di Giulia De Lellis, che nella trasmissione di Maria De Filippi ha conosciuto quello che è diventato il suo grande amore per anni, Andrea Damante. Ma non solo: Andrea è diventato anche l’assoluto protagonista del primo libro scritto da Giulia, in collaborazione con una scrittrice. “Le corna stanno bene su tutto” è il titolo del libro, che, come si può immaginare, parla del tradimento subito dalla De Lellis, proprio quando era fidanzata con l’ex tronista veronese. Ebbene, Giulia qualche ora fa ha annunciato qualcosa di davvero pazzesco ai suoi fan di Instagram. Qualcosa che riguarda proprio il suo libro. Scopriamo le sue parole.

Giulia De Lellis, l’annuncio inaspettato: “Il libro ha superato le 100 mila copie vendute”

Un annuncio davvero inaspettato, quello apparso poco fa tra le stories della seguitissima Giulia De Lellis. L’influencer ha voluto ringraziare in prima persona i suoi fan, per un motivo davvero esaltante. IL suo libro, Le corna stanno bene su tutto ( ma io stavo meglio senza), ha superato le 100 mila copie vendute. Giulia non trattiene l’emozione: “Non sapevo come dirvelo, sono sconvolta! Un libro scritto da una ragazzina di 23 anni con l’aiuto di una grandissima professionista che ringrazierò per sempre, ha venduto più di 100 mila copie!”. Un annuncio a sorpresa quello della De Lellis, che appare davvero incredula per lo straordinario successo ottenuto. “Devo ancora metabolizzare, sono felicissima!”, dichiara l’ex corteggiatrice, che aggiunge di non aver mai immaginato di poter ottenere un simile risultato. “Se anni fa mi avessero chiesto sai che un giorno scriverai un libro? Avrei detto no! Sicuramente c’è un errore!”. Un messaggio ricco di entusiasmo, quello di Giulia, che ha continuato a ringraziare di cuore tutti coloro che hanno letto e commentato il suo libro. Ecco una foto tratta dalle stories:

Un traguardo davvero incredibile, una vera gioia per Giulia. E voi, avete già letto il suo libro?