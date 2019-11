Ida Platano prima di Uomini e Donne: il matrimonio da giovanissima col padre di suo figlio. Sapete a che età si è sposata?

È una delle protagoniste principali del Trono Over di Uomini e Donne. Parliamo di Ida Platano, la bellissima dama che, con la sua turbolenta storia d’amore con Riccardo Guarnieri, ha tenuto incollati alla tv milioni di persone. Un tira e molla infinito, quello tra la coppia, che però, adesso, sembra aver ritrovato il sorriso. I due, dopo la dichiarazione di Riccardo con una lettera, hanno deciso di tornare insieme, lasciando la trasmissione. Ma cosa sappiamo della vita sentimentale di Ida, prima del suo approdo nella seguitissima trasmissione di maria De Filippi. Ebbene, tutti sanno che Ida è mamma di Samuele, il suo unico figlio, che ama più della sua vita. Figlio nato dal suo matrimonio, durato dieci anni, ma che non ha avuto lieto fine. Ma sapete a che età si è sposata la Platano? Era davvero molto giovane.

Ida Platano prima di Uomini e Donne: il matrimonio a 18 anni col padre di Samuele

A Uomini e Donne, Ida Platano si è fatta conoscere per il suo amore, immenso, per Riccardo, il bel tarantino col quale ha vissuto, e continua a vivere, una storia davvero tormentata. Ma cosa sappiamo della sua vita prima di Uomini e Donne? Ebbene, Ida ha alle spalle un matrimonio durato 10 anni, dal quale è nato il suo grande amore Samuele. Un matrimonio che Ida ha vissuto a soli 18 anni, quando ha scelto di convolare a nozze con quello che sarebbe diventato il padre di suo figlio proprio per seguirlo al Nord. I suoi genitori, senza matrimonio, non le avrebbero permesso di trasferirsi da lui. A soli 18 anni, quindi, la Platano lascia la famiglia in Sicilia e si trasferisce a Brescia, dove vive tuttora con Samuele, l’amore della sua vita, e lavora come parrucchiera. Un passato non proprio felice per Ida, che ha deciso così di andare in tv per rimettersi in gioco. E, a Uomini e Donne, la Platano ha letteralmente perso la testa per Riccardo, il cavaliere con cui ha vissuto una grande storia d’amore. Che, proprio quando sembrava essere finita per sempre, è ritornata. I due hanno deciso di riprovarci, come prova la loro ‘nuova’ prima foto, dopo il ritorno di fiamma. Che sia la volta buona per essere felici per sempre? Noi glielo auguriamo di cuore!