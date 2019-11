Chi è Stefano Accorsi: età, vita privata e carriera dell’attore

Chi è Stefano Accorsi: scopriamo insieme l’età, la carriera e la vita privata dell’attore del film “La terra Nostra” in onda stasera

Stefano Accorsi è un attore Italiano amatissimo dal pubblico, protagonista di numerosi film e fiction di successo. Ma scopriamo insieme qualcosa in più sull’età, la carriera e la vita privata dell’attore che stasera potremmo vedere nel film “La terra nostra”

Stefano Accorsi: età, vita privata e carriera

Stefano Accorsi è nato il 2 marzo del 1971 a Bologna, si diplomerà al Liceo Scientifico Sabin e si scriverà alla scuola di teatro “Alessandra Galante Garrone” di Bologna, in seguito ad una piccola parte avuta in “Fratelli e Sorelle” del 1991 di Pupi Avati. Nel 1992 è co-protagonista insieme ad Andrea Santonastaso nel film “Un posto“, nel 1993 si diploma alla scuola di teatro ed entra nella “Compagnia del Teatro Stabile di Bologna”. Nel 2001 recita nel celebre film di Gabriele Muccino “L’ultimo bacio“, che lo consacrerà come attore sul grande schermo, al fianco di Giovanna Mezzogiorno e Stefania Sandrelli. Nel 2002 vince la Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia, come migliore attore per “Un viaggio chiamato amore”. Nel 2005 partecipa nei panni del commissario Nicola Scialoja in “Romanzo Criminale“. Stefano Accorsi è molto di lato ai registi Muccino e Placido e successivamente diventerà molto legato professionalmente anche a Ferzan Otzpetek, con cui girerà “Le Fate ignoranti“, del 2001. Nel film interpreta il ruolo di un omosessuale che si confronta con la vedova del suo amante. Nel 2007 sempre con Otzpetek interpreterà un ruolo in “Saturno contro” e nel 2006 recita in “Tutta colpa di Fidel”. Nel 2008 reciterà in “La jeune fille et le loups”, dove incontrerà la compagna Letitia Casta. Nel 2008 torna in Teatro con il ruolo di un prete accusato di pedofilia, nell’opera “Il dubbio“, di Sergio Castellitto. L’anno successivo è protagonista di “Baciami ancora” sequel di “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino. Nel 2011 è protagonista insieme all’amico e collega per Francesco Favino nel film “La vita facile” e nel 2012 sarà in teatro con Furioso Orlando, una rilettura dell’Orlando Furioso. Nel 2013 su Canale 5 andrà in onda una serie TV che lo vedrà come protagonista “Il clan dei camorristi” e nel 2015 prenderà parte alla serie TV 1992 a cui poi si aggiungeranno i sequel 1993 in 1994. Nel 2017 è nel cast del film “Fortunata“, film di Sergio Castellitto con sceneggiatura di Margaret Mazzantini. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che dal 2003 al 2013 è stato legato con l’attrice e modella francese Letitia Casta, dal quale ha avuto due figlie e dal 2013 ha una relazione con Bianca Vitali, figlia del giornalista Aldo Vitali, con la quale si è sposato il 24 novembre del 2015 e ha un figlio nato nel 2017.