Sara Affi Fella di nuovo sotto attacco: l’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogata in lacrime su Instagram ed ha chiesto di smetterla

Non c’è mai pace per Sara Affi Fella: l’ex tronista di Uomini e Donne è finita nuovamente sotto l’attacco degli haters. Questa volta, però, gli “odiatori del web” hanno preso di mira un’azienda con la quale collabora Sara. L’ex tronista ha pubblicato lo screen tra le sue stories di Instagram e poi si è sfogata in lacrime. La modella e influencer ha chiesto di smetterla ed ha dichiarato di aver chiesto scusa in tutte le lingue del mondo per quello che ha fatto durante il programma di Maria De Filippi. Sara ha ricevuto anche il sostegno di Deianira Marzano.

Sara Affi Fella Instagram, lo sfogo dell’ex tronista

Risveglio poco felice per Sara Affi Fella: l’ex tronista ha ricevuto l’ennesimo attacco sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato tra le sue stories un messaggio ricevuto da un’azienda che collabora con Sara. L’utente minacciava l’azienda di non seguire più la pagina perchè lavorano con l’ex fidanzata di Nicola Panico. Sara, poi, ha pubblicato un lungo sfogo: “Ho sbagliato, ho ammesso le mie colpe ed ho chiesto scusa in tutte le lingue del mondo. Dopo un po’ penso che debba finire. Voi invece continuate. Ma vi volete dare una regolata?“. L’ex tronista era in lacrime e quasi non riusciva a parlare. Sara ha chiesto di smetterla, perchè le accuse degli haters possono logorare dentro la persona che riceve questi in attacchi.

Lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne è stato sostenuto dall’opinionista e influencer Deianira Marzano, che ha pubblicato alcune stories in cui difendeva Sara. Queste le parole della Marzano: “Trovo stupido e irragionevole contattare un’azienda. Le aziende danno prodotti a molte persone e noi non possiamo sapere che tipo di persone sono“.