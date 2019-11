Uomini e Donne, il particolare ‘gesto’ social di Alessandro per la tronista Giulia: tutti l’hanno notato; ecco cosa è apparso su Instagram.

Tra i protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne c’è sicuramente lui, Alessandro Basciano, il ‘bello e impossibile’ corteggiatore della tronista Giulia Quattrociocche. Tra i due, c’è stato feeling sia dall’inizio, ma la tronista non sembra fidarsi molto di lui. Per Giulia, Alessandro è ‘troppo bello per lei’ e crede poco nel suo interesse. Il corteggiatore, allora, ha deciso di fare di tutto per dimostrare alla bella romana che il suo interesse è reale. E, a questo proposito, i fan hanno notato qualcosa di molto ‘particolare’ sul suo profilo Instagram. Una frase, che Alessandro ha scritto in un post, che potrebbe essere riferita proprio a Giulia. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, Alessandro e il gesto social che non passa inosservato: c’entra Giulia?

State seguendo il percorso di Giulia sul Trono di Uomini e Donne? Ebbene, se sì, non potete non conoscere Alessandro, il corteggiatore che sin dall’inizio ha fatto perdere la testa alla romana. Che, però, non si è mai fidata molto di lui. Giulia non sa se l’interesse di Alessandro nei suoi confronti sia davvero reale e sospetta che in realtà il bel genovese sia lì solo per le telecamere. Come risolvere la complicata situazione? Pare proprio che Alessandro si stia dando da fare in questo senso. Anche sui social! Sul suo profilo Instagram, infatti, sono apparse alcune frasi negli ultimi giorni. E sono stati in molti a pensare che siano dediche per la sua Giulia. “Io voglio te”, è la frase che Alessandro ha scritto qualche giorno fa nelle sue Instagram Stories. Ed ecco invece cosa è apparso sotto il suo ultimo post:

“Il tuo sogno sarà il mio sogno”, scrive il corteggiatore come didascalia alla foto. Una frase che, per molti, è indirizzata proprio alla tronista Giulia. Insomma, Alessandro sta facendo di tutto per dimostrarle che a lei ci tiene davvero. Riuscirà Giulia ad abbandonare le sue insicurezze a lasciarsi andare? Non ci resta che attendere le prossime puntate del trono classico!