Claudia Ruggeri ‘esplosiva’ su Instagram: la scollatura da urlo fa impazzire i fan; ecco la foto che ha infiammato i followers.

Si chiama Claudia Ruggeri ma per tutti è la bellissima Miss Claudia di Avanti un Altro. La showgirl è una delle protagoniste del divertentissimo ‘minimondo’ del programma di Bonolis. E nella trasmissione di Canale 5, la Ruggeri incanta tutti con la sua prorompente bellezza. Ma, a quanto pare, non lo fa solo in tv. La showgirl è molto seguita anche sui social, in particolare su Instagram, il social preferito dai vip. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, è apparsa una foto che ha fatto impazzire i followers. Una foto in cui Claudia mostra una scollatura che non può passare inosservata. Siete curiosi di vedere lo scatto? Ve lo mostriamo subito.

Claudia Ruggeri ‘esplosiva’ su Instagram: la scollatura ipnotizza tutti

Bella e simpatica, Miss Claudia è una delle protagoniste del seguitissimo programma di Paolo Bonolis Avanti un altro. E, nella trasmissione, Claudia fa letteralmente girare la testa a tutti con la sua bellezza. Che non passa inosservata neanche su Instagram, dove la bellissima showgirl ha appena postato uno scatto..’esplosivo’. Date un’occhiata:

Ve l’avevamo detto! Claudia ha letteralmente infiammato Instagram con il suo post. Col quale, come si legge nella didascalia in basso, ha voluto augurare una buona serata ai suoi amici virtuali. Ma, stando a quanto si legge tra i commenti, gli occhi dei fan non si sono concentrati particolarmente sulla frase. La notevole scollatura di Claudia ha ipnotizzato tutti. “La scollatura più bella di Instagram”, ha scritto un followers della bellissima Miss Claudia. Che, con questa foto, ha dato un’ennesima prova della sua bellezza e sensualità. E voi, la seguirete nella nuova stagione di Avanti un altro? Manca sempre meno!