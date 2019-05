Chi è Claudia Ruggeri: età, carriera e vita privata della sexy Miss Claudia di Avanti Un Altro, una dei protagonisti più amati della trasmissione di Paolo Bonolis.

Si chiama Claudia Ruggeri, ma per tutti è Miss Claudia. Protagonista del bizzarro “Minimondo” di Avanti un altro, la showgirl fa impazzire i telespettatori del programma di Bonolis con la sua bellezza. Curve mozzafiato e tanta simpatia, Claudia è nata a Roma il 22 Ottobre del 1983. E l’accento romano non viene certo mascherato dalla sexy miss, che spesso delizia il pubblico con battute nel suo dialetto. Scopriamo qualcosa in più sulla donna che ogni giorno fa impazzire milioni di fan.

Chi è Claudia Ruggeri: la sexy Miss Claudia è la cognata di Bonolis

Tutti la conosciamo per la sua partecipazione a Avanti Un Altro. Ma non tutti sanno che Claudia Ruggeri è apparsa in tv per la prima volta a Domenica In nel 2004. Nel piccolo schermo, l’abbiamo vista anche a Chiambretti c’è. Ma è la trasmissione di Paolo Bonolis a regalarle il grande successo. Nel preserale di Canale 5, la showgirl ha interpretato vari ruoli, sempre particolarmente sexy: dalla supplente, alla poliziotta, ora è semplicemente Miss Claudia. Colei che presenta gli altri protagonisti del fantastico minimondo, che con le loro domande possono regalare bonus ai concorrenti.

Una curiosa notizia riguarda la vita sentimentale. Non lo sanno in molti, ma Claudia Ruggeri è sposata con il fratello della moglia di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. Marco Bruganelli è il suo nome e i due sono convolati a nozze del 2016. Con lui, la bellissima Claudia posta molte foto sul suo seguitissimo profilo Instagram. Miss Claudia è infatti una delle donne più amate dai fan.