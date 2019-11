Gianmarco Onestini ritorna in Italia con Luca: ad attenderli anche Ivana

Gianmarco Onestini ritorna in Italia col fratello Luca, dopo la fine della sua avventura al “Gran Hermano Vip”: ad attenderli c’è anche Ivana Mrazova

Gianmarco Onestini è conosciuto, soprattutto, per essere il fratello minore di Luca Onestini, ex tronista e attuale speaker di RTL 102.5. Gianmarco aveva già avuto modo di farsi conoscere nel Grande Fratello Italiano, ma non contento, il giovane studente di giurisprudenza, ha scelto di mettersi nuovamente alla prova partecipando al “Gran Hermano Vip” spagnolo. Purtroppo per lui ieri sera si è conclusa l’avventura, ed è stato costretto a far ritorno in Italia insieme al fratello Luca, ma vediamo com’è andata la sua esperienza all’interno della casa e quali sono stati i motivi che probabilmente lo hanno fatto uscire.

Gianmarco Onestini è stato al centro di una grande bufera scoppiata al “Gran Hermano vip” spagnolo. Il giovane aveva intrapreso, inizialmente, questa esperienza in maniera molto serena e tranquilla, mostrandosi un ragazzo: educato, pacato e gentile, così come lo era stato anche nel reality italiano. Purtroppo però la sua esperienza ha suscitato non poche critiche, il fratello minore di Luca Onestini ha infatti stretto un feeling particolare con Adara Molinero; fin qui non ci sarebbe nulla di strano, purtroppo però la Molinero al di fuori del reality è sposata e ha un bimbo di 6 mesi. Questo ha fatto storcere il naso a molti personaggi televisivi, contro di lui infatti non sono mancati i chiacchiericci. Anche Ivana Icardi, Fabio colloricchio e l’attuale compagna Violeta Mangrinan, hanno attaccato in maniera pesante il giovane Onestini. In tutto ciò, Luca ho sempre difeso a spada tratta il fratello, che ieri è scoppiato a piangere a causa delle troppe critiche. I due sono di ritorno in Italia e ad attenderli c’è anche la bellissima fidanzata di Luca, Ivana Mrazova. La giovane ha seguito il cognato al “Gran Hermano vip” e attraversa delle Instagram Stories, gli ha mostrato tutto il proprio affetto e appoggio.