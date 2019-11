Carolina Stramare è tornata single: la giovane Miss Italia si è lasciata con il fidanzato e dietro la rottura potrebbe esserci lo zampino di Eros Ramazzotti

Carolina Stramare, vincitrice dell’ultima edizione di Miss Italia, è tornata single: la giovane si è lasciata con il fidanzato. Carolina era fidanzata con Alessio da circa otto mesi e in una recente intervista ha dichiarato: “I sentimenti possono cambiare“. Dietro la rottura tra la vincitrice di Miss Italia 2019 e il fidanzato, però, potrebbe esserci lo zampino di Eros Ramazzotti. L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Spy.

Carolina Stramare e Eros Ramazzotti stanno insieme?

La vincitrice della scorsa edizione di Miss Italia è tornata single, ma il suo cuore potrebbe essere libero ancora per poco. La giovane, infatti, si è lasciata con il fidanzato Alessio e dietro la rottura potrebbe esserci lo zampino di Ramazzotti. L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Spy, che dichiara: “Secondo i beninformati, dietro questa rottura c’è il neo 56enne e sempre affascinante Eros Ramazzotti. Sarà vero?“. Il settimanale lascia col dubbio i suoi lettori. Questa, infatti, è solo un’indiscrezione che al momento non trova alcuna conferma ufficiale da ambo le parti. Tra i due, però, c’è già stato un contatto in passato: Carolina, infatti, a Leggo.it raccontò di aver ricevuto un bel massaggio dal cantante subito dopo la vittoria a Miss Italia 2019.

Il cantautore, come sappiamo, si è separato nel luglio 2019 da Marica Pellegrinelli. I due si erano fidanzati nel maggio 2009 e nel frattempo aveva avuto due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. La loro relazione è durata circa dieci anni e la separazione è stata fortemente criticata dal pubblico. La Pellegrinelli, infatti, poco dopo la rottura con Ramazzotti ha iniziato a frequentare Charley Vezza, con il quale è attualmente fidanzata. Il cantautore, però, ha sempre difeso l’ex moglie sia sui giornali che sui social.