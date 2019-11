Marica Pellegrinelli, sconvolgenti indiscrezioni: Charley Vezza “Pronto a…”

Marica Pellegrinelli, le sconvolgenti indiscrezioni sull’ex moglie di Eros Ramazzotti: l’attuale compagno Charley Vezza sarebbe pronto a…

Marica Pellegrinelli è una modella conosciuta principalmente per essere stata per 10 anni la compagna di Eros Ramazzotti. Risale all’inizio di quest’estate l’annuncio della loro rottura, in seguito la donna ha trovato conforto in Charley Vezza. Vediamo le clamorose indiscrezioni che stanno trapelando negli ultimi giorni.

Marica Pellegrinelli, le indiscrezioni sul compagno Charley Vezza

Marica Pellegrinelli è stata la compagna di Eros Ramazzotti per oltre 10 anni, e moglie da 5. Insieme hanno costruito una meravigliosa famiglia, i coniugi ,infatti, hanno avuto due splendidi bambini. La coppia si è sempre mostrata molto affiatata e unita, fino all’inizio di quest’estate, quando giunge il comunicato della loro separazione. Infatti hanno asserito che nonostante siano stati 10 anni meravigliosi e abbiano costruito, come appunto detto in precedenza, una bellissima famiglia, purtroppo qualcosa nel loro rapporto è mutato. Motivo per cui hanno deciso di intraprendere, in maniera rispettosa, due strade differenti. Ovviamente mettendo sempre al primo posto il benessere dei figli. Marica Pellegrinelli nel corso di questa estate, ha intrapreso una relazione con il rampollo Charley Vezza. Marica e Charley stanno vivendo a pieno la loro storia d’amore, in modo molto spensierato e sereno. Ma stando a quanto riportato dal settimanale “Oggi”, i due avrebbero in cantiere una convivenza in un appartamento extra lussuoso nel centro di Milano. Secondo quanto riportato da “Oggi”, infatti, i due avrebbero intenzione di allargare la famiglia in futuro, magari sognare i fiori d’arancio. Ricordiamo che mentre Marica è mamma già di: Raffaele e Gabrio di 8 e 4 anni, Vezza non ho figli e pare abbia trovato in Marica la compagnia giusta per poter metter su famiglia. Non ci resta che aspettare, per conoscere l’evolversi della situazione, e per capire cosa ne pensi Eros Ramazzotti in merito.