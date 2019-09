Eros Ramazzotti, decisione finale: niente più paranoie per la separazione da Marica Pellegrinelli. La vita deve andare avanti e ci sono i figli a consolarlo.

Eros Ramazzotti, decisione finale su Marica Pellegrinelli e il suo futuro. La botta della separazione dalla modella bergamasca è stata fortissima. E nonostante il riavvicinamento estivo, quando lei è arrivata per assistere al suo concerto di Taormina, ormai non sono più una coppia. Lei dopo le prime immagini ‘rubate’ con Charley Vezza non si nasconde più anche se i rapporto con la mamma del nuovo compagno non sono idilliaci. E Ramazzotti? Cerca di vivere la situazione senza fare drammi. Non dà retta a tutto il gosip che circonda la nuova coppia, alle voci di convivenza ma guarda avanti.

Eros Ramazzotti, decisione finale: “Bisogna essere forti”

Eros Ramazzotti ai microfoni di Rai 2 ha scelto di affrontare anche l’argomento della separazione. Dopo aver ammesso che per lui è stato un’estate calda in tutti i sensi, ha parlati di Maruca e del suo nuoivo compagno. Certamente vedere le immagini della sua ex subito nelle braccia di un altro lo ha profondamente colpito. Ma è anche convinto che ormai dopo più di trent’anni come personaggio pubblico è anche abituato a quello che gli succede intorno. Poi però ai microfoni de ‘I Lunatici’ ha spiegato che certo non si farà abbattere: “La vita va avanti, Bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre”.

Intanto comunque nelle ultime ore Eros e Marica si sono rivisti. Come hanno mostrato alcune immagini in esclusiva pubblicate dal settimanale ‘Chi’, la coppia è tornata insieme per il primo giorno di scuola di Raffaela Maria (8 anni), la loro figlia più grande. Entrambi hanno scelto nonostante tutto di dare serenità ai figli (c’era ovviamente anche Gabrio Tullio che ha 4 anni) e quindi cosa c’era di meglio che andare insieme? Assente, come prevedibile, Charley Vezza che di quella famiglia non fa parte.

