Melissa Satta, la rivelazione su Instagram: “Queste sono le foto che mando a Boateng…”,ecco cosa ha appena postato sui social la bellissima showgirl.

Tra le veline di Striscia la Notizia, lei è una delle più amate in assoluto. Parliamo di Melissa Satta, la splendida sarda che ballando sul bancone del noto tg satirico ha incantato milioni di italiani. E continua a farlo, soprattutto attraverso i social. Instagram su tutti, che è il social preferito dai vip. Il profilo di Melissa conta ben 4 milioni di followers, che possono ammirare la showgirl in tutta la sua bellezza. Ma qualche ora fa, la Satta ha ‘rivelato’ ai suoi fan qualcosa di molto particolare. Nelle sue stories è apparsa una foto, con questa didascalia: “Queste sono le foto che mando a Kevin Boateng quando esco di casa”. Siete curiosi di vedere cosa manda Melissa al suo adorato maritino? Ve lo mostriamo subito.

Melissa Satta, la rivelazione su Instagram: “Queste sono le foto che mando a Boateng…”

Melissa Satta e Kevin Boateng sono più innamorati che mai. Dopo una breve crisi, la coppia è tornata più unita che mai, come ha raccontato l’ex velina in una recente intervista a Verissimo. E il loro ritrovato amore è visibile anche sui social, dove i due piccioncini spesso si taggano in foto e video. È accaduto anche poco fa, quando Melissa ha taggato il suo ‘PrinceBoateng’ in una Instagram Story molto particolare. Una foto, che la bellissima sarda aveva mandato in privato al marito, è finita sul profilo Instagram. Siete curiosi di vederla? Eccola per voi:

“Queste sono le foto che mando a Boateng quando esco di casa”, scrive Melissa Satta come didascalia alla foto. Una foto molto dolce, quella mostrata dall’ex velina, che dimostra il rapporto speciale che c’è tra la coppia. Quando esce di casa, Melissa manda un bacio al suo amore, con un selfie in ascensore che, diciamolo, non può mai mancare! E voi, siete felici del ritorno di fiamma tra Melissa e Boateng?