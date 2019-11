Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 8 novembre: bacio passionale per Alessandro Zarino

Ecco le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, 8 novembre: il tronista Alessandro Zarino ha baciato una sua corteggiatrice per la prima volta. Ecco cosa succederà oggi in puntata.

Oggi andrà in onda la seconda puntata settimanale del Trono Classico dedicata ai tronisti Alessandro Zarino, Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche. Se ieri si è parlato a lungo di Giulio Raselli e delle segnalazioni che lo incriminano e di Giulia che non riesce a dare fiducia ai suoi corteggiatori, oggi si parlerà del percorso di Alessandro. Il tronista napoletano sta continuando la sua esperienza nel programma con Veronica, Syria e Simona: le anticipazioni ed i rumors riguardo le registrazioni già avvenute delle puntate non distraggono i fan del programma che attendono le 14.45 per vedere le esterne dei protagonisti di questo trono. Ecco cosa accadrà oggi in puntata.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 8 novembre: bacio passionale tra Alessandro ed una sua corteggiatrice

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci saranno tante sorprese: si parlerà principalmente di Alessandro Zarino che sta proseguendo il suo percorso insieme alle corteggiatrici Veronica Burchielli, Syria e Simona. Con la prima vedremo un’esterna magnifica: Veronica si aprirà molto con Alessandro, confesserà dei momenti delicati che ha attraversato quando era piccola. Quando era giovane la corteggiatrice ha avuto dei problemi legati all’alimentazione: Zarino la consolerà dicendole che per lui è bellissima. Dopo questo complimento arriverà un bacio passionale tra i due: è il primo per il tronista all’interno del programma. Dalla fine dell’esterna fino al giorno della registrazione, Veronica ha ricevuto delle parole tramite la redazione, recapitate da Alessandro: ognuna di essa comporrà una frase che scoprirete in puntata oggi.

Il tronista è uscito poi con Syria: un’esterna molto divertente ha fatto sorridere Alessandro ed il pubblico.