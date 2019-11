Emily Ratajkowski, sconvolgente scoperta: ha una ‘rivale’ Italiana

Emily Ratajkowski, da regina indiscussa di Instagram, alla sconvolgente scoperta: ha una ‘rivale’, ed è tutta Italiana…

Emily Ratajkowski è sempre al centro del gossip, per le sue pose audaci e gli scatti super hot che infiammano il web. Non è strano, infatti, trovare foto su Instagram, in cui appare completamente nuda o quasi. Sembrerebbe però, che nell’ultimo periodo, Emily abbia trovato una degna ‘rivale’ e che la ragazza in questione, sia una bellissima Italiana! Scopriamo insieme di chi si tratta…

Emily Ratajkowski e la ‘rivale’ Italiana

Emily Ratajkowski si è rivelata negli ultimi anni una vera e propria icona, sensuale e seducente, nonostante il suo aspetto acqua e sapone. La modella possiede una carica “hot” super elevata, che le è valsa una schiera molto numerosa di seguaci su instagram. Ma in questi giorni c’è una donna Italiana, di origini Svizzere che pare, stia dando filo da torcere alla modella, mostrando tutto il suo sex appeal! La donna in questione è la moglie di uno dei conduttori più amati della televisione Italiana, Alessandro Cattelan. La donna di origini Svizzere, nonostante sia la moglie di un personaggio televisivo così in vista risulta essere molto riservata. Aggiungiamo oltretutto che è modella di professione. Classe 1981 Ludovica Sauer è: alta, atletica, longilinea e bellissima. Ha oltre 135 mila follower all’attivo sul suo profilo Instagram. La Sauer ha un fisico mozzafiato, e scolpito dai tanti allenamenti in palestra. Capelli scuri e pelle olivastra, ha un sorriso da togliere il fiato, la giovane Ludovica tra le foto postate in costume, fa notare come, nonostante rispetto alla Ratajkowski abbia curve meno esplosive, possiede un fisico perfetto e ben proporzionato. Ma adesso guardiamo insieme qualche scatto postato sul suo profilo Instagram ufficiale. Chissà se Alessandro Cattelan è geloso di avere una moglie così bella!