Come asciugare il bucato in inverno? Ecco alcuni consigli.

Quando arriva l’inverno fare il bucato diventa un incubo: la cesta degli abiti sporchi aumenta con la pioggia ed il freddo e far asciugare in fretta il bucato è sempre complicato. Ancora più difficile diventa la situazione per chi non ha l’asciugatrice a disposizione: lasciare asciugare il bucato in casa non è mai producente poiché la maggior parte delle volte i vestiti tendono a puzzare di umido. Come i può risolvere questo enorme problema? Ecco per voi dei semplicissimi rimedi che vi permettono di velocizzare i tempi di asciugatura, evitando cattivi odori o muffa.

Come asciugare il bucato in inverno: consigli e rimedi ai cattivi odori di umido

Ecco per voi i consigli più semplici ed utili a far asciugare in fretta il vostro bucato d’inverno, nonostante la pioggia ed il freddo.

Un telo protettivo sullo stenditoio quando piove può permettervi di far asciugare il vostro bucato anche quando piove. I vestiti potrebbero però bagnarsi ugualmente con l’evaporazione dell’acqua: beh, dovrete fare dei piccolissimi fori lungo la superficie del telo in modo da far entrare solo aria, e non acqua, lasciando così fuoriuscire il vapore.

Altro consiglio utilissimo riguarda la lavatrice: per velocizzare l’asciugatura del vostro bucato va impostata la doppia centrifuga, così da eliminare quanta più acqua possibile dai vestiti appena lavati. Se i vostri capi sono in cotone o in tessuto resistente, utilizzate programmi della lavatrice con centrifuga a 1200 giri. Appena finito il ciclo, gli abiti saranno solo umidi e quindi avranno bisogno di un asciugatura breve.

Evitate di stendere i panni vicini tra loro: troppa vicinanza dei capi comporta un difficile riciclo di aria e si tende a formare muffa, batteri, germi e la formazione di cattivi odore di umido, di stantio. Potete scegliere uno stendibiancheria pieghevole da pavimento per stendere due carichi di lavatrice facilmente, oppure quello verticale che ha anche il gancio per appendere le grucce. Esiste anche lo stendibiancheria elettrico, dotato di barre riscaldati: il bucato sarà asciuto in pochissimo tempo.

Fondamentale è la collocazione dello stendino a casa: bisogna sistemarlo nella stanza più calda e meno umida. Se non avete stanze calde, ricorrete al deumidificatore: vi aiuterà ad asciugare il bucato in maniera veloce e senza cattivi odori.

Altro metodo per asciugare i panni d’inverno è quello di avvicinare il bucato al termosifone, così da sfruttare il calore che emana.

Ottima opzione per asciugare il bucato rapidamente è l’asciugatrice: elettrodomestico che si può sovrapporre alla lavatrice oppure quella piccola, che ha una profondità ridotta.

Un consiglio davvero utile riguarda i cattivi odori di umido o stantio che si presentano sui panni dopo essersi asciugati: preparate una miscela da spruzzare sui capi dopo l’asciugatura. In un contenitore spray versate 250 ml di acqua distillati e 15 gr di bicarbonato: dopo aver fatto sciogliere il tutto, aggiungete 3-4 gocce di olio essenziale alla lavanda o qualsiasi profumo preferite. Questo composto renderà profumato il vostro bucato.

