Due ex protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip sono diventati genitori. La notizia è stata annunciata dal giornalista Gabriele Parpiglia

È arrivata una bella notizia per i fan di Temptation Island Vip: Fabio e Marcella Esposito, protagonista nella prima edizione del reality show, sono diventati genitori. La notizia è stata annunciata poco fa dal giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia, che attraverso le Instagram stories ha scritto: “Auguri a Fabio e Marcella, genitori adesso per la terza volta. Benvenuto Santiago“. Una bellissima notizia che riempirà di gioia i telespettatori del reality show in onda su Canale 5.

Oggi, lunedì 11 novembre 2019, Fabio e Marcella Esposito sono diventati genitori. La notizia è stata annunciata dal giornalista Gabriele Parpiglia, amico della coppia, ed è stata poi ripresa da Ursula Bennardo e Sossio Aruta, protagonisti insieme ai neo genitori della prima edizione del reality show. I due erano in viaggio per Napoli per raggiungere Fabio e Marcella e nelle stories hanno annunciato: “Proprio mentre facevamo la stories abbiamo saputo che è nato“. Marcella ha partorito un bel maschietto, che si chiamerà Santiago. Il piccolo arriva poco dopo la nascita di Bianca, figlia di Sossio e Ursula. Due bellissime notizie per gli amanti del reality show in onda su Canale 5.

I fan del programma ricorderanno sicuramente il percorso di Fabio e Marcella. La loro esperienza fu breve ma intensa. Fabio, dopo pochi giorni all’interno del villaggio di Temptation Island, capì che il suo sentimento era veramente forte. Il manager chiese il falò anticipato con grande stupore per la fidanzata. Marcella, infatti, non fu felicissima, perchè la loro esperienza durò veramente poco. La donna dopo qualche giorno si convinse ed accettò di sposare Fabio. I due sono convolati a nozze da poco e oggi sono diventati finalmente genitori.