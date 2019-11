Chiara Ferragni è stata vittima di una bizzarra avventura mentre era in viaggio: ecco cosa è accaduto alla famosa imprenditrice digitale.

Una spiacevole avventura ha rovinato il viaggio in aereo della famosa imprenditrice digitale: Chiara Ferragni è sempre in giro per il mondo e nelle ultime ore è partita alla volta di New York per questioni lavorative. E’ proprio lì che presenterà il documentario a lei dedicato, Chiara Ferragni Unposted, prodotto da Amazon: il docu-film è uscito nelle sale italiane il 17, 18 e 19 settembre e, nonostante sia stato accolto negativamente dalla critica, in soli tre giorni di programmazione ha incassato 1 601 499 euro. Mentre era in volo, diretta nella Grande Mela, è stata disturbata da un “molestatore” che le ha scattato alcune foto mentre dormiva. Ecco cosa racconta la famosissima influencer.

Chiara Ferragni, bizzarra avventura in aereo: “Un uomo mi ha scattato delle foto mentre dormivo, poi si è chiuso in bagno”

Chiara Ferragni ha raccontato nelle ultime ore, tramite le sue Instagram story, di esser stata disturbata da un uomo che si trovata sul suo stesso aereo diretto a New York.

“Mentre dormivo in aereo. Un tizio sulla cinquantina mi ha fatto delle foto mentre dormivo. Il mio amico Fabio ha visto la scena e l’ha rincorso. Questo tipo si è nascosto in bagno, per un quarto d’ora. Quando è uscito ci ha fatto vedere che aveva cancellato la foto”: la famosa imprenditrice digitale ha raccontato la spiacevole disavventura con tono molto arrabbiato. L’amico di cui parla è Fabio Maria Damato, il General Manager presso il Chiara Ferragni Collection & TBS Crew. Per fortuna la Ferragni era in compagnia, altrimenti chi sa come sarebbe riuscita a convincere quell’uomo a cancellare gli scatti rubati. Visto il suo enorme successo, non è la prima volta che si ritrova di fronte qualche paparazzo invadente: questa volta però l’uomo che ha scattato foto mentre lei dormiva è stato davvero maleducato.