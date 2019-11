La puntata odierna di Uomini e Donne ha visto protagonista Armando Incarnato: il cavaliere napoletano ha fatto un gesto subito dopo la fine della puntata

Oggi, martedì 12 novembre 2019, è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Uno dei protagonisti della puntata è stato il cavaliere Armando. Il napoletano è stato chiamato in causa da Ida Platano perchè in settimana pare abbia pubblicato alcune stories con riferimenti alla dama e al suo compagno, Riccardo Guarnieri. Armando aveva esternato tutta la sua rabbia anche nell’intervista a Uomini e Donne Magazine. Il cavaliere napoletano in studio ha ingaggiato un duello verbale con la coppia, finendo per essere attaccato da tutti. Anche i due opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, hanno criticato pesantemente l’attore di Gomorra – La serie. Lui, subito dopo la fine della puntata, ha pubblicato un post molto chiaro su Instagram.

Armando Incarnato, il gesto dopo la puntata di Uomini e Donne

Subito dopo la fine della puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, Armando ha pubblicato un post abbastanza chiaro sul suo profilo Instagram. Il cavaliere napoletano ovviamente faceva riferimento a quanto successo in studio e agli attacchi ricevuti da ogni parte. Armando ha pubblicato una sua foto, scrivendo: “Chiedo scusa per la mia arroganza… Questione di stile. Ognuno ha il suo: non si è peggiori o migliori, semplicemente diversi“. Un commento abbastanza critico, soprattutto nei confronti di chi l’ha attaccato duramente in puntata. Il cavaliere, infatti, ha litigato anche con Tina Cipollari, che ha fatto riferimento ad alcune segnalazioni pervenute sul suo conto. L’attore si è difeso ed ha smentito nuovamente tutte le voci su di lui, dichiarando che non frequenta alcuna donna fuori dagli studi di Uomini e Donne.

Sotto al post pubblicato su Instagram, qualcuno ha criticato l’atteggiamento di Armando nei confronti di Ida: “C’è modo e modo di rivolgersi ad una donna” e lui ha replicato: “C’è modo e modo di rivolgersi ad un uomo“.