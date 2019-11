Belen Rodriguez, l’avete mai vista da bambina? Spunta una foto con Jeremias, fratello della showgirl.

Tutti conosciamo Belen Rodriguez. La sua bellezza incanta i fan, che da anni la ritengono una delle donne più belle della nostra tv. Ma avete mai visto la showgirl argentina da piccola? Ebbene, poco fa è spuntata una foto che la ritrae da bambina. Uno scatto dolcissimo, in cui la piccola Belen si trova al mare col piccolo Jeremias, suo fratello minore. È stata proprio la Rodriguez a postare la foto, in occasione del compleanno di Jeremias. Diamo un’occhiata allo scatto che ha emozionato i fan.

Belen Rodriguez, l’avete mai vista da bambina? La foto ricordo emoziona i fan

Una foto ricordo per fare gli auguri, nel modo più dolce che si sia. È così che Belen ha deciso di dire ‘Buon compleanno’ al suo amato fratello minore Jeremias, “Hermano de mi corazon”. Ecco lo scatto postato dalla Rodriguez nelle sue Instagram stories:

“Sempre insieme per tutta la vita”, scrive Belen nella didascalia alla foto. Una foto postata per fare gli auguri a Jeremias, nel giorno del suo 31 esimo compleanno. Uno scatto che ritrae i fratelli al mare, sorridenti e più uniti che mai. “Jere”, come lo chiamano gli amici, è stato protagonista dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi. Ed è proprio lì che ha conosciuto Soleil Sorge, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con cui ha vissuto un’intensa storia d’amore. Che, però, non ha avuto lieto fine. I due, dopo svariate voci di crisi presunte, hanno interrotto a tutti gli effetti la loro relazione. Ma Jeremias non ha da preoccuparsi: a quanto pare, ci sarà una donna che lo amerà per sempre, ed è la sua piccola grande Belen! E voi, l’avevate mai vista da bambina? Era già bellissima!