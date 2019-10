Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, amore finito: ora è ufficiale, lo ha detto il settimanale Spy, che ha raccontato i motivi della rottura tra i due.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge hanno fatto sognare il pubblico fin dal loro primo bacio all’Isola dei Famosi. La coppia, nata sotto i riflettori della tv, è stata insieme per diversi mesi, facendo innamorare i fan. Tante le foto di coppia su Instagram, così come i momenti con le rispettive famiglie, che facevano pensare a un amore destinato a essere duraturo. Poi, però, la prima crisi, che qualche mese fa ha portato alla rottura, poi superata. Ora , però, dopo le recenti notizie secondo cui i due ragazzi stavano cercando casa insieme, è arrivata la doccia fredda: Jeremias e Soleil si sono lasciati, il settimanale Spy rivela tutti i motivi della rottura.

Jeremias Rodriguez e Soleil, amore finito: i motivi della rottura improvvisa

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge hanno avuto una bella storia d’amore, che stava per culminare in una convivenza, prima che arrivasse la notizia della loro improvvisa rottura. Qualche indizio sui social c’era già, visto che i due non si facevano vedere insieme già da qualche settimana e la cosa aveva insospettito i fan. Ora, il settimanale Spy ha dato la notizia ufficiale, mettendo i due ragazzi in copertina, con un virgolettato di Soleil: ‘Addio Jeremias, ora non torno più’.

E’ chiaro che tra i due ragazzi si è rovinato qualcosa, ma non sono noti i motivi più profondi di questa rottura. Cosa sarà successo tra Soleil e Jeremias? A quanto pare i vecchi dissapori sono tornati e stavolta hanno causato la chiusura definitiva di questa storia d’amore. Per conoscere ulteriori dettagli bisognerà aspettare l’uscita del settimanale, anche perché sui profili social dei diretti interessati non ci sono accenni a questa situazione, almeno per ora.

