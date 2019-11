Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono detti addio? L’ex concorrente di Temptation Island risponde ad alcuni utenti: lenticchio è stufo, i due si sono lasciati?

Sono stati protagonisti del web negli ultimi tempi: in seguito ad un tradimento di lui, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi hanno fatto chiacchierare tutto il mondo di Instagram. Il famoso ex concorrente di Temptation Island ricordato da tutti come ‘lenticchio’ ha fatto di tutto per riconquistare Antonella: andò a Salerno, città dove è nata la sportiva, ha scritto a parenti e amici ed inviato tramite loro regali. Le ha anche scritto una lettera pubblicata poi da un magazine. Purtroppo questi gesti non hanno funzionato: Antonella non riesce proprio a perdonarlo e pare che Francesco si sia stufato di inseguirla. Ecco cosa sta succedendo secondo alcuni interventi sui social di ‘lenticchio’.

Francesco Chiofalo: “Non mi va più di seguirla”, addio ad Antonella Fiordelisi?

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi continuano a far parlare della loro storia d’amore travagliata. Il famoso ‘lenticchio’ sta lasciando ora Salerno come dimostrano le ultime sue IG story: l’ex di Temptation Island sta facendo di tutto per recuperare il rapporto con la sua amata, ma purtroppo pare non esserci speranza. Il romano si è stufato di inseguirla.

Francesco ha bloccato su Instagram Antonella e di risposta ad un commento di un fan su Instagram ha svelato di non star capendo più nulla. Un utente gli ha chiesto “Perchè non vi seguite più sui social?“: ‘lenticchio’ ha risposto che non gli andava più di seguirla, in tutti i sensi. Sarà successo qualcosa di grave che non sappiamo? Oltre questi indizi, i due restano abbastanza in silenzio: la verità salirà a galla? I fan sperano di rivederli insieme, o almeno di scoprire qualcosa in più.