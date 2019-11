Marica Pellegrinelli ed Aurora Ramazzotti hanno litigato? La clamorosa indiscrezione giunta durante un evento a cui hanno partecipato

Marica Pellegrinelli, è al centro delle notizie ultimamente, per le indiscrezioni che stanno trapelando sul suo rapporto con Charley Vezza, ma non sono gli unici gossip di cui è protagonista la bella modella. Sembrerebbe infatti che tra lei e Aurora Ramazzotti ultimamente sia calato un po’ il gelo, ma scopriamo insieme le indiscrezioni secondo cui le due avrebbero litigato.

Risale a prima dell’estate la separazione tra Marica Pellegrinelli e il marito Eros Ramazzotti, i due nonostante il bellissimo rapporto costruito nel corso di questi 10 anni, hanno deciso di separarsi e intraprendere strade diverse. Mettendo ovviamente sempre al primo posto il benessere dei due figli. Marika nel corso degli anni aveva instaurato un ottimo rapporto anche con la figlia di Eros Ramazzotti, Aurora, avuta con l’ex moglie Michelle Hunziker. Le due donne andavano particolarmente d’accordo, come si può notare anche dai vari post pubblicati insieme e dai commenti che erano solite scambiarsi sotto le foto. Ma ultimamente questo non accadeva più, scatenando già non pochi chiacchiericci, e sembrerebbe che addirittura le due siano arrivate ai ferri corti. Marika Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti sarebbero state invitate allo stesso evento qualche giorno fa, e sembrerebbe che abbiano chiesto di poter intervenire in due momenti differenti della giornata. Una ha preso parte all’evento durante la mattinata, l’altra invece nel corso della serata, in modo da non incontrarsi durante l’evento. Queste sono solo alcune ipotesi, ma tutte le indiscrezioni sembrerebbero andare a rafforzare questa tesi. Quindi non ci resta che aspettare e scoprire gli sviluppi di questa storia per capire i rapporti tra le due come evolveranno e se riusciranno a trovare la serenità.