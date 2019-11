Pochissime ore fa, Giulia De Lellis ha dato un incredibile consiglio di bellezza su Instagram alle sue numerose followers: ecco cosa ha detto.

Giulia De Lellis, su Instagram, è una vera e propria celebrità. Da quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne, la giovane romana ha cavalcato l’onda del successo. Numerosi, infatti, sono gli impegni lavorativi a cui, soprattutto in questi ultimi anni, la romana ha preso parte. Autrice di una linea di biancheria intima, di costumi da bagno, di un romanzo e tanto altro ancora. Nonostante questo, però, Giulia non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, tramite alcune risposte ai suoi sostenitori, la fidanzata di Iannone ha dato un importante consiglio di bellezza alle sue fans. Ecco cosa dice al riguardo.

Giulia De Lellis, il consiglio di bellezza su Instagram: “Non abusatene”

Nonostante vanti di una bellezza davvero spropositata, Giulia De Lellis non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Non ha modificato grandi cose, c’è da ammetterlo. Piuttosto, come detto più volte dalla diretta interessata, l’ex corteggiatrice si è rifatta il seno e un leggero filler alle labbra. Ecco. È proprio riguardo quest’argomento che, pochissime ore fa, l’influencer ha dispensato un importante e sorprendente consiglio di bellezza. Ecco a che cosa ci riferiamo nel dettaglio:

“Non abusatene”, scrive Giulia De Lellis a chi le chiede consigli su questo particolare intervento chirurgico. Tuttavia, la risposta dell’ex corteggiatrice è davvero molto chiara. Come tutte le cose ‘belle’, anche in questo caso non bisogna affatto fare abuso. Dal momento, stando a quanto scrive la fidanzata di Andrea Iannone sul suo canale social, potrebbero esserci delle conseguenze abbastanza ‘rovinose’.