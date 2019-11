Alessia Marcuzzi, ancora una volta, seduce il pubblico de Le Iene Show: si è presentata in studio con un vestito corto, ma spunta un dettaglio ‘piccante’.

Nuova puntata de Le Iene Show, nuovo look incredibile di Alessia Marcuzzi. E così, dopo aver sfoggiato un outfit vintage ed oversize nella puntata precedente del programma di Italia Uno, la bella conduttrice romana ha ancora una volta sedotto tutti i suoi sostenitori. Dopo il clamoroso cambio di look mostrato su Instagram qualche giorno fa, la bella Marcuzzi ha continuato a stravolgere completamente tutti. In effetti, nella puntata attuale dello show di Davide Parenti, Alessia è davvero incantevole. Ma volete sapere com’è vestita? Ve lo spieghiamo immediatamente nel minimo dettaglio.

Le Iene Show, Alessia Marcuzzi seduce il pubblico: vestito corto, ma spunta un dettaglio piccante

Aspettavamo esattamente da una settimana questo momento. Dopo l’incredibile e favoloso look della settimana scorsa di Alessia Marcuzzi, la conduttrice romana ha completamente ‘sconvolto’ tutti con questo nuovo outfit. Vanta di una bellezza davvero mostruoso, l’affascinante Marcuzzi. È proprio per questo motivo, quindi, che non perde mai occasione di poter sfoggiare la sua perfetta forma fisica. Non soltanto, infatti, ne abbiamo la prova grazie alle numerose foto che, quotidianamente, la romana condivide sul suo canale Instagram, ma ne abbiamo avuto la conferma questa sera. Per l’attuale puntata de Le Iene Show, infatti, la conduttrice si è presentata con un look davvero entusiasmante. Non è la prima volta, è vero. Eppure, questa sera sembra più incantevole che mai. Ma com’è vestita? Semplice! Alessia indossa un bellissimo vestito nero davvero molto corto. Tuttavia, a catturare l’attenzione è un particolare davvero piccante. Il mini dress che la conduttrice, infatti, indossa questa è completamente aperto sulla scollatura. È proprio per questo motivo che si intravede chiaramente un dettaglio molto ‘piccante’. Cosa? Il reggiseno nero indossato. Insomma, se non è una visione pazzesca questa..