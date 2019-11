Qual è il momento migliore per fare l’amore: sappiate che il mattino è un momento straordinario per dedicarsi alle coccole.

Vi abbiamo già parlato di qual è il momento migliore per fare sesso. Non esiste certo un orario prestabilito e uguale per tutti, ma ci sono alcuni attimi nella giornata che, più di altri, vi faranno sentire meglio e vi faranno godere ancora di più del vostro rapporto intimo. Una ricerca ha svelato però che ci sono diversi motivi che vi porteranno a preferire il morning sex piuttosto che in qualsiasi altro momento della giornata! Vediamo perché.

I motivi per cui il morning sex è il migliore

Al mattino molti di voi diranno di essere troppo addormentati per poter fare qualsiasi cosa. Eppure una recente ricerca dell’Oregon State University ha rivelato che il sesso del mattino è quello migliore di tutti e ci sono dei motivi specifici.