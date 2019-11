Chef Rubio, arriva l’inaspettata decisione della Rai: non sarà presente nella puntata di mercoledì 13 novembre di #Ragazzicontro.

Una notizia non proprio piacevole per Chef Rubio. La Rai ha deciso di bloccare la partecipazione dello chef nel programma #Ragazzicontro, in onda su Rai Due mercoledì 13 novembre in seconda serata. L’azienda ha deciso rettificare il precedente annuncio, in cui si parlava della presenza di Chef Rubio all’interno del programma. Il nuovo annuncio in una nota:”Non sarà presente alcun contributo audiovisivo riguardante Chef Rubio”. Scopriamo quali sono le motivazioni che hanno spinto la Rai a prendere questa decisione.

È con una nota che la Rai annuncia di aver bloccato la presenza di Chef Rubio nel programma di Rai Due #Ragazzicontro. Una nota che arriva per rettificare la precedente, che annunciava proprio la partecipazione del personaggio televisivo alla trasmissione. È “per questioni di opportunità”, fa sapere la Rai, che l’ex rugbista non sarà presente nella puntata di mercoledì 13 novembre, a differenza di quanto previsto inizialmente. Una puntata dedicata al cyberbullismo e agli haters, i cosiddetti odiatori del web. Con ogni probabilità, la Rai non ha ritenuto poco opportuna la presenza di un personaggio televisivo come Chef Rubio, spesso al centro di polemiche social, in una puntata dedicata al cyberbullismo. Chef Rubio è famoso anche per le sue ferme posizioni politiche, che esprime chiaramente sui social: l’ex rugbista è stato spesso protagonista di scontri social con alcuni personaggi politici, soprattutto legati alla destra. Con la sua decisione, la Rai decide di tenersi fuori da ogni tipo di polemica. #Ragazzicontro, programma dedicato al mondo degli adolescenti, condotto da Daniele Piervincenzi, andrà regolarmente in onda questa sera 13 novembre in seconda serata.