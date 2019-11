Karina Cascella irresistibile: scollatura esplosiva e abito cortissimo, le storie Instagram dell’opinionista sono ‘infuocate’, fan in delirio.

Karina Cascella è sicuramente un personaggio molto amato e seguito sui social, dove vanta ben 1 milione di followers. Ex opinionista di Uomini e Donne, nonchè presenza praticamente fissa nei Talk Show di Barbara D’Urso, la bella Karina è una persona senza peli sulla lingua e spesso dà vita ad accesi battibecchi sui social e in tv. Ma non è tutto. Oltre a essere una donna dalla forte personalità, la Cascella è anche bellissima e ha un corpo mozzafiato, che non ha paura di mostrare anche su Instagram, dove pubblica molte immagini che mettono in evidenza le sue forme da urlo. Nelle ultime stories condivise sul suo profilo, ad esempio, Karina è davvero irresistibile: l’abito che indossa è cortissimo e incredibilmente scollato, ecco le immagini che hanno fatto impazzire i fan.

Karina Cascella irresistibile su Instagram: mini abito e scolaltura esplosiva, fan in delirio

Karina Cascella ha pubblicato delle storie davvero irresistibili su Instagram, mandando letteralmente in delirio i fan. La bella influencer e opinionista ha mostrato ai suoi followers un nuovo abitino rosso fuoco, che è davvero mozzafiato. Nei primi video Karina si inquadra dall’alto e mette in primo piano la sua scollatura a dir poco esplosiva. L’abito che indossa, infatti, è particolarmente aperto sul seno e il decolleté incontenibile dell’opinionista viene molto valorizzato. Quando poi l’inquadratura diventa intera, si vede anche che il vestito è cortissimo e copre appena il lato B mozzafiato dell’opinionista, lasciando ben scoperte le sue gambe perfette. ‘Questo è un abito un po’ cortino, magari non è l’ideale per andare a fare la spesa’, ha detto ironicamente l’influencer. Insomma, il video è davvero irresistibile e ha mandato in visibilio i fan di Karina. Giudicate voi stessi!