Pago è andato a cena con il figlio di Serena Enardu: nonostante i due si siano lasciati, il cantante è rimasto molto legato al piccolo Tommaso. Meraviglioso gesto del cantante.

Il rapporto tra Serena Enardu e Pago dopo Temptation Island VIP non si è del tutto interrotto: a tenerli vicini è il piccolo Tommaso, figlio dell’ex tronista, che è rimasto molto legato al cantante. Il villaggio delle tentazioni ha fatto prendere due strade diverse ai due personaggi noti della tv italiana: la sarda ha scoperto di non amarlo più e così nel falò finale previsto dal programma gli ha detto la verità. Nessun passo indietro, i due continuano ad essere separati, ma Tommaso non riesce a star lontano da colui con cui ha condiviso l’adolescenza. Ecco insieme cosa hanno fatto, nonostante la separazione del cantante con la mamma del giovane 14 enne.

Temptation Island Vip, Pago: il gesto speciale per il figlio di Serena Enardu

Pago e Serena Enardu, ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island VIP, da quando si sono lasciati non sono mai tornati indietro, per riprovarci. La loro storia è finita ed i due non sono rimasti in ottimi rapporti, ma a tenerli ‘vicini’ è Tommaso, il figlio dell’ex tronista, molto legato al cantante. Il giovane 14 enne conosce l’ex compagno della mamma quando aveva solo 7 anni: con lui ha trascorso l’adolescenza.

Pacifico, al di là della sua vicenda personale, continua ad avere un meraviglioso rapporto con il ragazzino, nato da una precedente relazione della Enardu. Qualche sera fa infatti i due hanno cenato insieme: a testimoniare l’evento sono le IG story registrate e pubblicate dal figlio dell’ex tronista mentre scherza insieme al cantante sul dolce da mangiare.