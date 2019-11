La velina di Striscia la Notizia, Shaila Gatta, è stata protagonista di un triste episodio social: ecco cosa è accaduto nel minimo dettaglio.

Shaila Gatta è stata la protagonista di un triste episodio social. Proprio pochissime ore fa, la velina mora di Striscia la Notizia, come è suo solito fare, ha condiviso una foto su Instagram che, in un batter baleno, ha conquistato l’attenzione e l’interesse di tutti. Data la sua smisurata bellezza in questo particolare scatto social, era più che inevitabile che la bella napoletana suscitasse un certo clamore tra i suoi fan. Tuttavia, tra i diversi commenti di apprezzamento, ne è spuntato uno davvero incredibile. Anziché, infatti, ammirare la smisurata bellezza dell’ex ballerina di Amici, l’utente in questione ha notato un suo dettaglio fisico. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Shaila Gatta, triste episodio sui social: ecco cosa le è accaduto

È molto attiva su Instagram, Shaila Gatta. Quotidianamente, infatti, la velina mora di Striscia la Notizia condivide delle foto davvero spettacolari. Senza parlare, poi, dei divertenti siparietti di cui è protagoniste prima di entrare in scena. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, l’ex ballerina di Amici ha condiviso una foto davvero sublime. Si lascia immortalare, infatti, seduta su una moto con un incredibile monokini a fantasia. Ecco di che cosa parliamo nello specifico:

Insomma, davvero incantevole, vero? Nonostante la giovane età, Shaila vanta di una bellezza davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Tuttavia, c’è chi, anziché notare il fascino e l’eleganza della bella napoletana, ha notato ben altro. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. È proprio questo il triste episodio social di cui è stata protagonista Shaila pochissime ore fa. Ovviamente, per il momento, la ballerina ha preferito non proferire parola sull’argomento. E chissà se lo farà mai. In ogni caso, comunque, una cosa è certa: è sempre incantevole. Non è così?