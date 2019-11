Taylor Mega sempre più incontenibile su Instagram: la modella e influencer si allena a tennis e con il gonnellino si vede veramente tutto

Taylor Mega con più di due milioni di seguaci è una delle influencer più seguite sui social network. La modella di recente ha anche fatto un calendario per ForMen. Le sue foto, rigorosamente in nudo integrale, hanno fatto il giro del web. Tutti i suoi fan, sia donne che uomini, impazziscono per l’ex compagna del trapper Tony Effe. Per non parlare dei suoi filtri Instagram che sono davvero molto usati dagli utenti del popolare social network. Taylor ogni giorni racconta la sua vita su Instagram, postando foto e video. Tra questi molti diventano virali perchè contengono particolari veramente piccanti.

Taylor Mega si mette il gonnellino e si vede tutto

Dopo l’uscita del calendario, Taylor Mega ha voluto staccare un po’ dal lavoro e si è concessa qualche giorno di relax a Sharm El Sheikh. La modella e influencer, nonostante sia in vacanza, commenta la sua giornata sui social e in particolare su Instagram. Qualche ora fa, Taylor ha pubblicato un video in cui si allenava a tennis. I suoi allenamenti sono seguitissimi dai suoi fan, ma il tennis ha assunto un valore speciale grazie al gonnellino indossato dalla modella. Taylor per esercitarsi ha indossato il classico indumento delle tenniste e dopo una foto ha effettuato una giravolta. Per la fortuna dei seguaci di Mega, il gonnellino ha mostrato veramente tutto.

La modella, però, non prova assolutamente vergogna, anzi, di recente ha dichiarato di provare vergogna a mettere a nudo la sua anima e non il suo corpo. Taylor ha confessato di scrivere spesso pensieri, ma prova vergogna a raccontarli sui social network. Se l’influencer dovesse trovare il coraggio però, potrebbe realizzare un libro come fatto da altre colleghe influencer.