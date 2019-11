Wanda Nara non smette mai di sedurre i suoi followers su Instagram: si è lasciata immortalare con la giacca aperta con sotto un dettaglio clamoroso.

A dir poco incantevole Wanda Nara in queste ultima foto su Instagram. In concomitanza con l’ufficialità del suo ruolo da opinionista per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, la bella argentina ha condiviso uno scatto sul suo canale ufficiale davvero da togliere il fiato. Ne siamo totalmente abituati, è vero. La moglie di Mauro Icardi, infatti, è solita pubblicare foto e video davvero entusiasmanti. Tuttavia, con quest’ultima foto l’argentina si è letteralmente superata. Si lascia, infatti, immortalare con la giacca completamente aperta. Ed è per questo motivo che si intravede chiaramente un dettaglio davvero clamoroso. Di cosa parliamo? Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Wanda Nara, la sua giacca è aperta: sotto spunta un dettaglio piccante

In queste ultime settimane, stiamo vedendo Wanda Nara impegnata accanto a Pierluigi Pardo con la conduzione di Tiki Taka: il bello del calcio. Da gennaio 2020, invece, sarà anche alla prese del Grande Fratello Vip. Insomma, una vera e propria macchina da guerra, c’è da ammetterlo. Ma non è finita qui. Perché, come testimoniato dal suo profilo social, la bella argentina è spesso protagonista di campagne pubblicitarie davvero elettrizzanti. Ecco. Senza alcun dubbio, una delle sue ultime foto condivise su Instagram sarà il frutto del lavoro di uno di esse. In questo scatto, la bella moglie di Mauro Icardi appare più bella che mai. Ma ecco nel minimo dettaglio di che cosa parliamo:

Da come si può chiaramente vedere, Wanda è semplicemente incantevole. Indossa una bellissima giacca nera. Che, come mostrato in alto, è completamente aperta. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Se non fosse che, proprio per l’apertura della giacca, si intravede chiaramente un dettaglio clamoroso. Di che cosa parliamo? Semplice di quel particolare reggiseno nero. Da togliere il fiato, vero?