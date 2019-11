L’allieva: la notizia riguardo la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale fa gioire i fan. Vediamo di che si tratta.

L’allieva è una delle fiction più amate dagli italiani: racconta le avventure di tutti i giorni, nel mondo del lavoro e dei sentimenti, di Alice, interpretata da Alessandra Mastronardi. La specializzanda in medicina legale ed il suo mentore Claudio torneranno nei salotti degli italiani! La serie tv di Rai Uno tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, dopo il successo delle prime due, sta per tornare in tv con una terza ed ultima stagione! Lino Guanciale ed Alessandra Mastronardi, i due protagonisti, sono pronti ad iniziare le riprese: ecco le loro dichiarazioni a riguardo!

Le riprese de L’allieva 3 inizieranno il 25 novembre: lo fa sapere Lino Guanciale, l’attore protagonista in un’intervista rilasciata al settimanale Mio. “Sia io che Alessandra siamo contenti di tornare per quest’ultimo appuntamento a vestire i panni del dottor Claudio COnforti ed Alice Allevi. Con tutte le mie partner sul set si è creato un bel feeling, ma con Alessandra ho in comune dei lati caratteriali. Con lei c’è un’intesa perfetta” conclude l’attore.

Anche l’attrice famosa ricordata anche per aver fatto la giovane Eva ne I Cesaroni, aveva annunciato il ritorno sul set per L’allieva: “Chiuderemo questa storia che tanto è piaciuta al pubblico” svelò. Nella nuova stagione dovrebbe esserci anche qualche new entry: tra queste, Vittoria Belvedere sarà la direttrice dell’Istituto di Medicina Legale. Gli altri volti nuovi non sono ancora stati resi noti: i fan della Serie Tv non vedono l’ora di vedere come andrà a finire la storia! Anche questa terza stagione batterà tutti gli altri programmi con gli Ascolti tv? Non ci resta che aspettare la sua uscita.

