Tina Cipollari è dimagrita di 12 kg: la famosa opinionista ha raccontato la sua dieta durante la sua ospitata a Maurizio Costanzo Show.

La famosa opinionista di Uomini e Donne è stata ospite de il Maurizio Costanzo Show ieri sera, 13 novembre: Tina Cipollari si è aperta totalmente con il conduttore al punto da raccontare cose di cui non aveva mai parlato in pubblico. Il volto famoso dello studio di Uomini e Donne ha confessato di aver ricevuto le corna ma di averle anche fatte: in maniera simpatica ha fatto capire di esser stata contenta di quanto episodio. Non è l’unica cosa questa che ha svelato di sé: ha parlato anche del suo aspetto fisico. La Cipollari ha fatto un’altra confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Vediamo di che si tratta.

Tina Cipollari al Maurizio Costanzo show: la confessione sulla sua dieta

Sul palco de il Maurizio Costanzo Show, Tina Cipollari ha raccontato molto di sé, anche del suo aspetto fisico. L’opinionista di Uomini e Donne ha svelato di aver perso 12 kg in 30 giorni: sta facendo una dieta molto dura ed il suo obiettivo è dimagrire di 25 kg entro Natale. Ce la farà il famoso volto di Uomini e Donne? Siamo certi di sì.

Tina al famoso conduttore, marito di Maria De Filippi, ed al pubblico dello show che va in onda in seconda serata, ha annunciato anche di star lavorando ad un nuovo progetto. L’opinionista sta scrivendo un secondo libro: ricordiamo nel 2015 il suo primo intitolato “No Maria Io esco”, scritto insieme al suo amico autore Simone Di Matteo. Di che parlerà il nuovo? La Cipollari ha fatto sapere che non appena finirà di scriverlo, darà l’annuncio. Attendiamo con ansia qualche dettaglio in più!