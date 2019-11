Belen Rodriguez in costume ha incantato Instagram: tra i commenti, è spuntato quello del marito Stefano De Martino. Diamo un’occhiata.

Riesce sempre ad incantare il popolo del web e della tv la splendida Belen Rodriguez: nonostante il tempo passi, continua ad essere una delle donne più belle e desiderate d’Italia. Insieme a Stefano De Martino, con cui ha chiarito dopo molti anni di separazione, formano una coppia davvero unica: sono speciali anche quando aggiornano i loro profili social! L’argentina ha pubblicato poco fa uno scatto mentre è a Tenerife: insieme alla sorella Cecilia sta realizzando la campagna fotografica della nuova linea di costumi da bagno del loro marchio, Me Fui. Tra i commenti degli utenti e fan della showgirl, è spuntato quello del marito: diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez in costume incanta Instagram: spunta il commento di Stefano

Belen Rodriguez come sempre lascia tutti senza fiato: con uno splendido paesaggio, ovvero il panorama dell’isola Tenerife, ed il suo fisico scolpito ha incantato il popolo di Instagram. Poco fa ha aggiornato il suo profilo social con lo scatto ed in pochi minuti ha raggiunto migliaia e migliaia di like e di commenti.

La sua bellezza è indiscutibile ed i fan non sono riusciti a non commentare con complimenti, cuori ed emoticon innamorate: “Tu come sempre stupenda”, “SEMPLICEMENTE SPETTACOLARE” scrivono gli utenti che la seguono costantemente. Tra i commenti al post è spuntato anche quello del marito. Belen come didascalia del post ha scelto un semplice “Gracias” e di tutta risposta Stefano, in modo scherzoso, ha scritto “De nada“. Sono seguite risate dell’argentina ed un “Te amo mucho”. Il ballerino napoletano ha di nuovo replicato con “Yo mas”. Il simpatico botta e risposta ha fatto sorridere tutti.

