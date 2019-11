Elisabetta Canalis infiamma Instagram: si siede ma la gonna è troppo corta. fan in delirio per lo scatto postato dall’ex velina.

Basta poco a Elisabetta Canalis per far impazzire i suoi fan. La showgirl sarda è una delle ex veline di Striscia la Notizia più amate di sempre. Sul bancone del famoso tg satirico, era in coppia con la bionda Maddalena Corvaglia, sua grande amica con cui però ha recentemente litigato. E nonostante siano passati un bel po’ di anni dalla sua prima apparizione in tv, Elisabetta resta una delle donne più amate dagli italiani. Merito della sua bellezza, che la showgirl mette spesso in mostra sul suo profilo Instagram. È successo anche qualche ora fa, con uno scatto che ha letteralmente infiammato i followers. Elisabetta indossa una gonna davvero molto corta...Diamo un’occhiata.

Elisabetta Canalis infiamma Instagram: si siede ma la gonna è troppo corta…incidente ‘piccante’

Uno scatto da urlo, quello postato da Elisabetta Canalis sul suo profilo Instagram. L’ex velina di Striscia la Notizia ha lasciato tutti senza fiato mostrando un look davvero mozzafiato. La posa, poi, rende tutto più ‘audace’. Ecco il post che ha alzato la temperatura su Instagram:

Ve lo avevamo anticipato! Elisabetta Canalis ha fatto impazzire i followers con lo scatto postato su Instagram. Nella didascalia al post, la showgirl ironizza: “Sono sempre pronta prima di te”. E, nell’attesa, Elisabetta ha pensato bene di scattarsi una foto. E che foto! L’ex velina si siede sulla poltrona, ma la gonna è troppo corta...in bella mostra le gambe chilometriche della sarda. Il post, come sempre quando si tratta della Canalis, ha ottenuto in poco tempo il pieno di like e commenti. Tutti ricchi di complimenti per la bellissima Elisabetta, che si conferma una delle donne più belle mai apparse nella nostra tv. E voi, cosa pensate della Canalis? Ricordate i suoi balletti a Striscia?