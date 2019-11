Paolantoni, Vieni da me: il ricordo commosso del padre

Francesco Paolantoni ospite da Caterina Balivo a ‘Vieni da me’: il ricordo commosso del padre scomparso quando era ragazzo

Francesco Paolantoni è un attore teatrale e comico Napoletano di successo, e oggi è stato ospite di Caterina Balivo nel programma di Rai 1 “Vieni da Me“. Francesco Paolantoni è stato intervistato dalla conduttrice, attraverso la “cassettiera”, e tra i vari argomenti trattati, abbiamo potuto vedere anche la commozione dell’attore nel parlare del padre, venuto a mancare, purtroppo, quando aveva solo 19 anni.

Francesco Paolantoni è stato ospite come dicevamo prima di Caterina Balivo, nel programma di Rai 1 “Vieni da Me”, qui attraverso la cassettiera, ha avuto modo di ripercorrere la propria carriera degli inizi con Frizzi. Paolantoni, ha avuto modo di parlare della propria infanzia e della carriera, e proprio alla carriera, ha affermato che la passione per il teatro l’ha sviluppata sin dalla tenera età. Paolantoni ha raccontato di aver avuto un bellissimo rapporto con il padre, e che inizialmente questo aveva aperto un locale a Napoli. In particolare un ristorante, frequentato e apprezzato. Purtroppo, col passare del tempo però fu costretto a chiudere i battenti, per un motivo molto singolare. Paolantoni ha affermato, scherzando, che il padre ho dovuto chiudere il locale per i debiti, infatti l’uomo, non faceva pagare il conto ai clienti. Ha poi raccontato come lui seguisse il padre nel suo lavoro di rappresentante di scarpe, e che il dispiacere di perderlo in età così giovane, è stata tanta. Il comico ha poi proseguito parlando della vita privata, affermando che è “Single per legittima difesa”. La Balivo divertita gli ho chiesto spiegazioni e il comico ha spiegato che raggiunta una certa età, i rapporti coniugali diventano difficili, motivo per cui si preferisce rimanere soli. Vale ancor di più quando si è in pace con se stessi, e si trova una certa armonia interiore. L’intervista si è conclusa con un divertente siparietto tra Paolantoni e una delle opinioniste. L’uomo ha infatti è pubblicato un video su Instagram, in cui spiega che la pasta e patate è molto più buona senza provola e l’opinionista, per prenderlo in giro, gli ha regalato un pezzo del formaggio tanto criticato!