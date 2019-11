View this post on Instagram

…guardandoti allo specchio hai imparato a fare i conti con te stesso…passione, rispetto, progettualità…ti ho visto cadere e rialzarti sempre e comunque…hai lavorato molto con il tuo corpo e non solo…il tuo sorriso per me è una boccata di aria fresca e sai sempre stupirmi, anche quando ti sei tagliato la barba e sembravi un bambino… sei un uomo ormai, bravo, buono, sereno, gioioso, affettuoso sempre grato, di una eleganza speciale che si differenzia. Voglio tu sappia che non ho mai desiderato avessi radici ma… gambe e le tue ( bellissime) già ti hanno portato a traguardi di cui sono orgogliosissima.. Voglio inoltre tu sappia che il mio cuore ha una sola radice: TU e ti seguirà silenziosamente in ogni tua scelta. Ti voglio bene, di più di quanto tu immagini. Unico per me e spero anche per Teresa.#andreadalcorso #teresalangella #amoregrande