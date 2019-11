La modella e influencer Taylor Mega si è concessa alcuni giorni di vacanza a Sharm El Sheikh, ma a quanto pare le cose non siano andate per il verso giusto

Taylor Mega è una delle influencer più seguite su Instagram. La modella ha da poco pubblicato un calendario per ForMen con una copertina veramente da urlo (QUI LA FOTO). Subito dopo si è concessa alcuni giorni di vacanza insieme ad amici a Sharm El Sheikh, meta ormai gettonatissima.

Ieri sera, durante una sessione di domande sul popolare social network, Taylor ha rivelato come ha trascorso questi pochi giorni di relax e a quanto pare qualcosa non è andato per il verso giusto.

Taylor Mega vacanza da dimenticare

“Com’è andata la vacanza?” questa la domanda che ieri sera un fan ha posto alla modella e influencer Taylor Mega. L’ex fidanzata di Tony Effe ha trascorso alcuni giorni a Sharm El Sheikh, ma pare che le cose non siano andate per il verso giusto. Alla domanda del suo seguace, infatti, Taylor ha risposto: “La vacanza è andata una vera m***a. Ho lavorato tantissimo e due giorni fa hanno dovuto farmi una flebo“. I pochi giorni trascorsi nella città egiziana, dunque, non sono stati giorni di relax e di piacere, bensì di continuo lavoro. È probabile che il fisico di Taylor non abbia resistito allo stress ed è stato necessario fare una flebo. Ora, fortunatamente, Mega sta tornando in Italia, dove sicuramente le aspetteranno altre giornate lunghe di lavoro.

La modella e influencer ha fatto parlare di sé in vacanza anche per un collegamento con Live – Non è la D’Urso. Taylor sembrava abbastanza brilla, diceva parole a caso e non riusciva a mantenere l’attenzione. Subito dopo il collegamento, però, Mega si è giustificata tra le stories di Instagram, dichiarando di non aver bevuto. Il suo collegamento con il programma di Barbara D’Urso ha fatto il giro del web ed è arrivato anche su Striscia la Notizia.