Vladimir Luxuria, clamorosa indiscrezione: si è fidanzata?

Vladimir Luxuria si è fidanzata? La clamorosa indiscrezione trapelata durante la puntata di “Storie Italiane”, da Eleonora Daniele

Gira da qualche giorno l’indiscrezione secondo cui Vladimir Luxuria si sarebbe fidanzata, secondo il settimanale “Oggi”. L’opinionista ed ex Parlamentare sembrerebbe aver ritrovato la serenità e l’amore. Cerchiamo di capire quando è nato questo gossip e chi sarebbe il presunto nuovo compagno della Luxuria.

Vladimir Luxuria si è fidanzata? La confessione ad Eleonora Daniele

La scrittrice, opinionista ed ex politica, Vladimir Luxuria è stata ospite a “Storie Italiane”, programma condotto da Eleonora Daniele. Qui ha parlato innanzitutto della sua infanzia difficile, e non solo dell’infanzia, ma anche di tutte le problematiche che ha dovuto affrontare nel corso della vita. Ospite nel programma di Eleonora Daniele, si sottolinea come in questi giorni, anche grazie settimanale “Oggi” si stia rincorrendo la voce che Vladimir abbia un compagno. Durante il programma la Luxuria non ha dato una risposta netta, anzi ammette di non essere pronta e di non essere disposta, soprattutto, a parlare in questo momento, della sua vita sentimentale. Tutto ciò sembrerebbe confermare proprio la tesi che la vedrebbe al fianco di un Politico Curdo. Sempre stando a quanto riportato dal settimanale “Oggi”, l’attivista sarebbe innamorata di un politico, e starebbe vivendo con lui una storia d’amore molto passionale. Pare che l’uomo in questione, prossimamente, dovrà recarsi in Germania per motivi di lavoro, separandosi quindi per un breve periodo dalla compagna. La non conferma dei rumors, della diretta interessata e il suo volersi astenere dal parlarne, con un bel sorriso fa ben sperare che la donna abbia trovato la propria serenità al fianco di questo misterioso uomo. Arrivati a questo punto non ci resta che aspettare, per vedere se i due usciranno allo scoperto insieme e augurarci che la donna possa essere serena e felice.