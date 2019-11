Nella prima puntata di Amici 19, la conduttrice Maria De Filippi ha raccontato di aver fatto piangere un allievo: ecco cosa è successo

Oggi pomeriggio è andata in onda la prima puntata di Amici 19. Nella puntata odierna è stata formata la classe, dato che i casting non sono andati in onda. La conduttrice Maria De Filippi ha presentato prima i professori di ballo e canto e poi ha assegnato i banchi. Tra gli insegnanti di canto vi è un’autentica novità, Anna Pettinelli. L’ex concorrente di Temptation Island ha preso il posto di Alex Britti. All’inizio della puntata, la conduttrice ha raccontato un curioso aneddoto su un nuovo allievo del talent show in onda su Canale 5.

Amici 19, Maria De Filippi fa piangere un allievo

Nella puntata odierna di Amici è stata formata ufficialmente la classe della nuova edizione del talent show. Il primo allievo a ricevere il banco è stato Aliosha. Lui è un ballerino e sembra essere molto molto sensibile. La De Filippi, infatti, ha raccontato di averlo fatto piangere durante i casting del talent show. La conduttrice gli aveva chiesto di improvvisare su un brano a sua scelta e il ragazzo è letteralmente andato nel panico. Fortunatamente, dopo un lungo sfogo, il ballerino è stato calmato dagli altri aspiranti allievi della scuola di Amici. Oggi, in studio, Aliosha si è emozionato nuovamente. Le lacrime stavolta erano giustificate, dato che ha ricevuto una grande emozione. Aliosha sembra avere tutte le carte in regola per andare avanti nella scuola di Amici 19.

Aliosha Grossi, inoltre, non è la prima volta che partecipa ad un programma televisivo. Qualche anno fa, infatti, è stato uno dei protagonisti di “Chi ha incastrato Peter Pan“, programma di successo condotto da Paolo Bonolis. Questa volta, però, il ballerino si giocherà le sue carte nella scuola di Amici di Maria De Filippi e chissà se riceverà un messaggio da parte di Paolo Bonolis.