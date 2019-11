Miguel Chavez, ballerino della scorsa edizione di Amici, è riuscito ad entrare quest’anno nella scuola del talent show di Maria De Filippi?

Miguel Chavez è stato uno dei ballerini più amati della scorsa edizione di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il ballerino, però, non riuscì ad ottenere la felpa verde per il serale, scatenando una dura reazione del pubblico. Molti, infatti, ritenevano ingiusta l’esclusione dal serale di un ballerino come Miguel. La conduttrice Maria De Filippi chiarì che il ballerino si sarebbe potuto ripresentare ai casting di Amici 19. Com’è andata a finire? Il ballerino è riuscito ad entrare nuovamente nella scuola di Maria De Filippi?

Miguel Chavez è un ballerino di Amici 19?

Oggi pomeriggio è andata in onda la prima puntata del pomeridiano di Amici 19. Essendo stati epurati i classici casting, nella puntata odierna è stata formata direttamente la classe. Molti fan del programma si aspettavano il ritorno di Miguel Chavez, ballerino della scorsa edizione del talent show non ammesso al serale. Miguel aveva pubblicato anche un messaggio su Instagram che aveva fatto sognare i fan. Oggi, però, il ballerino non era presente in studio e probabilmente non si sarà proprio presentato ai casting di Amici 19. Miguel, dunque, non è un allievo della scuola di Maria De Filippi. La speranza, però, è l’ultima a morire: durante l’anno ci saranno molte sfide e il ballerino potrebbe ripresentarsi. I fan di Miguel ci sperano: il ballerino era uno dei più amati della scorsa edizione, ma il sostegno del pubblico non gli bastò.

L’ex allievo della scuola di Amici, però, sta continuando a coltivare la sua passione e su Instagram, dove conta circa 130 mila seguaci, pubblica spesso video con esibizioni di hip hop. Insieme a lui spesso ci sono Federico Milan e Valentina Vernia, altri due ex allievi della scorsa esibizione.